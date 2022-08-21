Borsada yabancılar da oyuna girdi

Borsa İstanbul'da temmuz ayının ortasında başlayan soluksuz yükselişle endeks 3 bin puanı aşarak tarihi zirveye çıkarken, uzun zamandır piyasaya sırtını dönen yabancı yatırımcı da oyuna girmeye başladı. Borsada BIST-100 Endeksi geçen haftayı 3.020 puandan tamamlarken, endeksin 1 yıllık yükselişi yüzde 109.8'e, 2022 primi ise yüzde 62.6'ya ulaştı.14 Temmuz'dan bu yana yaşanan yükseliş ise yüzde 27 oldu. Endeksteki yükselişle birlikte işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, son 1 yılda 1.7 trilyon lira, yıl başından bu yana 1.2 trilyon lira, 14 Temmuz 2022'den bu yana ise 600 milyar lira artarak 3.1 trilyon liranın üzerine çıktı.Özellikle ağustos başından bu yana hızlanan yabancı girişinin etkisiyle, Borsa İstanbul getiri sıralamasında dünyanın zirvesindeki yerini perçinledi. Borsa İstanbul son 1 haftada yüzde 5.44, 6 ayda yüzde 48.60, yıl başından bu yana yüzde 62.6, son 1 yılda yüzde 109.8 ve en düşük seviyenin görüldüğü tarihten bu yana da yüzde 63.1 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Son 1.5 ayda, savaş halindeki Ukrayna'nın notunu artırırken, Türkiye'nin kredi notunu indirerek tepki çeken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bu hamlelerine, yabancı yatırımcıların da prim vermediği gözlendi. Borsa İstanbul'a 5-12 Ağustos tarihleri arasında 270 milyon dolarla son 9 ayın en büyük yabancı girişi oldu. TCMB verilerine göre 5-12 Ağustos'taki toplam yabancı girişi 358 milyon dolar olarak gerçekleşti.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, cuma günü yaptığı açıklamada Borsa İstanbul'a 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13.6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini bildirdi. 12-19 Ağustos tarihleri arasındaki haftada yabancı girişinin 600 milyon doları geçtiği tahmin ediliyor.Borsada son dönemde yaşanan yükselişte, kâr rekoru kıran banka hisselerinin de özellikle yabancı alımlarıyla tekrar dümene geçmesinin etkili olduğunu belirten analistler, enflasyondan korunmak isteyen yerli yatırımcının ilgisinin de sürdüğüne dikkat çekiyor. 6 aylık bilançolara göre Borsa İstanbul'un benzer piyasalara göre halen yüzde 60'a yakın iskontolu olduğu vurgulanırken, analistler bu yıl 4 bin seviyesinin görülebileceğini ifade ediyor.Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzman Yardımcısı Makbule Deniz, temmuzun ikinci haftasından itibaren başlayan ve beş haftadır yükselişine devam eden bir endeks fiyatlamasının söz konusu olduğunu belirterek, "Yükselişin ana nedeni bilanço dönemine girilmesiyle havacılık, perakende ve bankacılık sektöründen gelen güçlü finansal sonuçlar. CDS primindeki geri çekilmenin olumlu katkısı, küresel piyasalarda da risk iştahındaki artış diyebiliriz. Son zamanlarda yabancı takas oranında yaşanan belirgin artış da endeksi destekleyen diğer bir önemli faktör konumunda. 175 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası" dedi.Ata Yatırım Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz, BIST 100 Endeksi için sene sonu hedeflerinin 4.000 puan seviyesinde olduğunu ve yükselişin devam etme potansiyelini gördüklerini söyledi. Gerz, enflasyonist ortamda şirket kârlarının çok iyi geldiğini ve bu durumun borsayı desteklediğini söyledi. ALB Yatırım Uzman Yardımcısı Ahmet Deniz Yağbasan da, "Reel getiri arayışı, küresel risk iştahında artış, CDS priminde 900'lü seviyelerden düşüş ve yabancı ilgisinin artması endeksteki yükselin fitilini ateşledi" dedi.