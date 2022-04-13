Borsa’da yeni zirve: 2.497

SON 2 aydır girdiği yükseliş trendine ara vermeden devam eden Borsa İstanbul'da endeks dün de 2.497 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Borsa İstanbul'da endeks 24 Şubat'tan bu yana yüzde 35 yükseldi. Borsa İstanbul'daki yükselişi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, endeksin tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, piyasalardaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin büyük çoğunluğundan yılın ilk çeyreğinde önemli kâr artışı beklendiğini kaydederek, özellikle banka kârlılıklarına ilişkin tahminlerin risk iştahını besleyen başlıca faktör olduğunu dile getirdi. Küresel bazda şahinleşen merkez bankalarının pay piyasalarında risk iştahını düşürdüğünü aktaran analistler, buna karşılık Borsa İstanbul'un son 6 haftadır pozitif ayrıştığını kaydetti. BIST 100 endeksindeki rekor yolculuğunun demirçelik ve havacılık hisseleriyle başladığını ifade eden uzmanlar, devamında banka ve holding hisselerindeki güçlü alımlarla sürdüğünü söyledi.