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Giriş Tarihi: 20.10.2022

Borsada yerli yatırımcı sayısında rekor kırıldı

Borsada yerli yatırımcı sayısında rekor kırıldı
Tarihi kapanış rekorlarına imza atmaya devam Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı 18 Ekim itibarıyla 2 milyon 752 bin 303'e ulaşarak rekor kırdı. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yerli yatırımcı sayısındaki değişimler gösterildi. Buna göre, yerli yatırımcı sayısı 18 Ekim itibarıyla 2 milyon 752 bin 303'e ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Yıllık yatırımcı sayısındaki yükseliş 407 bin 361 olurken, bu durum yüzde 17'lik artışa işaret etti. Aylık bazda bakıldığında ise yerli yatırımcı sayısı yüzde 5 artarken, yerli yatırımcılara 118 bin 522 kişi eklendi.
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Borsada yerli yatırımcı sayısında rekor kırıldı
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