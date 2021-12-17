Borsadaki tarihi yükselişe gölge düştü

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde gün içinde yüzde 5.5 yükselerek 2.406 puanla TL bazında rekor tazeledi. Ancak öğleden sonra piyasada yaratılan spekülatif haberler yükselişe gölge düşürdü. BIST 100
endeksinde yaşanan sert kayıp sonrası 16:24'te devre kesici geldi. İşlemler tekrar başladıktan sonra düşüşün devam etmesi üzerine bu sefer 16:54'te ikinci devre kesici devreye girdi. BİST 100 endeksi, son 43 işlem gününde sadece üç gün gerilemişti. Dün ise günü yüzde 8.52 düşüşle 2.084 puandan kapattı.
BİST AÇIKLAMA YAPTI
Borsa İstanbul'un devre kesici sisteminin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklamada, saat 16.54 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (
BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi: "Pay Piyasası'nda sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları
ve gayrimenkul sertifikalarında saat 17.14'te tek fiyat emir toplama, 17.19'da eşleştirme yapılacak ve 17.24'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 17.14'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17.24'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 17.24'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı
'nda işlemler saat 17.24'te yeniden başlayacaktır."
MERKEZ'DEN DÖVİZE BEŞİNCİ MÜDAHALE
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası
, döviz piyasasına bu ay beşinci kez satım yönünde müdahale etti. Merkez Bankası tarafından dün yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Merkez Bankası'nın müdahalesi öncesinde 17.14 TL ile rekor kıran dolar, müdahale sonrası 16.30 TL'ye kadar geriledi. Müdahalenin büyüklüğü 2 milyar dolar oldu.
DEVRE KESİCİ NEDİR?
Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi anlık olarak endekste yüzde 5 ve 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.