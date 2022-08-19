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Giriş Tarihi: 20.8.2022

Borsaya 1-18 Ağustos arasında 13.6 milyar TL yabancı girişi oldu

Borsaya 1-18 Ağustos arasında 13.6 milyar TL yabancı girişi oldu
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos arasında 13.6 milyar lira yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini, TCMB brüt rezervinde de 3 haftalık süreçte 15.4 milyar dolar artış kaydedildiğini bildirdi. Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir. Türkiye Ekonomi Modeli'mizle yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz" dedi.
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Borsaya 1-18 Ağustos arasında 13.6 milyar TL yabancı girişi oldu
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