Borsaya 2 şirket daha geliyor

Yatırımcı sayısının 5 milyonu geçerek tarihi rekor kırdığı Borsa İstanbul'da, halka arzlar da tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki hafta Bien Yapı ve Kayseri Şeker'in halka arzı yapılacak. Bien Yapı'nın arzında toplam 86.8 milyon adet hisse 42.8 liradan satılacak. Halka arz büyüklüğü 3.7 milyar TL olacak. Kayseri Şeker Gedik Yatırım liderliğinde halka arz edilecek. Kayseri Şeker'de ise sermaye artırımını temsil eden 106 milyon adet hisse 16.27 liradan satılacak. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 724 milyon TL olacak.