Borsaya hücum

Getiri arayışındaki yatırımcıların tek adresi haline gelen ve bu yılki getirisi yüzde 200'e dayanan Borsa İstanbul, şirketlerin de ilgi odağı haline geldi. Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 2021 sonuna göre 1 milyon 280 bin kişi artarak 3 milyon 650 binle tarihi zirveye ulaştı.Yatırımcı sayısında sadece aralıkta yaşanan artış 310 bin kişi oldu. Ekim sonundan bu yana ise 810 bin yatırımcı borsaya geldi. Yeni yatırımcıların ortalama portföy büyüklüğünün 100 bin lira olduğu dikkate alındığında, borsaya gelen paranın toplamı yaklaşık 130 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Kur korumalı mevduat uygulaması ile dövizde oynaklığın azalması, dövizden kaçan yatırımcıyı borsa çekti. Bireylere ait döviz hesapları 11 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında 7.6 milyar dolar azalarak 137.2 milyar dolara indi.Kaynak arayışındaki şirketler de rotayı Borsa istanbul'a çevirdi. 2022'de şu ana kadar 38 şirket 15.3 milyar liralık kaynak sağladı. Halka arzları bugün başlayacak Oncosem ve SDT de dahil edildiğinde bu yıl 40 şirket 15.8 milyar liralık halka arz gerçekleştirecek. Halka arzı geçen hafta yapılan EYG GYO'da 883 bin 639 yatırımcıya hisse satılarak, en yüksek yatırımcı sayısına ulaşılmıştı.BORSA İstanbul kasım sonu itibarıyla yüzde 84 olan yıllık enflasyon dikkate alındığında, bu yılki yaklaşık yüzde 196'lık getirisiyle yatırımcısına rekor reel getiri sağlamış oldu. Borsa İstanbul bu yıl dünyada en fazla getiri sağlayan piyasa olurken, ikinci sıradaki Venezuella Borsası yüzde 167, Arjantin Borsası ise yüzde 130 prim yaptı.