Borsaya koruma kalkanı! Önemli destek paketleri devreye alındı





GERİ ALIMDA STOPAJ SIFIRLANDI

Borsada destek kapsamında gündeme gelen hisse geri alımlarına yönelik vergi muafiyeti Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce yüzde 15 olan vergi sıfırlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da hisse geri alımlarında genel kurul aranması şartını yürürlükten kaldırdı. Ayrıca geri alınan payların, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamamasına karar verildi. Borsa İstanbul da geri alım yapan şirketler üzerine yeni bir endeks hesaplanmasına karar verdi.

ZORUNLU SATIŞ ÖNLENDİ

SPK, olası yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için önemli kararlar aldı. 10 Nisan 2023 tarihine kadar aracı kurumlarca portföy büyüklüğü 1 milyon lira ve altında olan müşterilere uygulanacak azami kredi ve temerrüt faiz oranının, sermaye piyasasına olan algıyı olumsuz etkileyecek ve güveni zedeleyecek uygulamalardan kaçınılarak makul seviyede belirlenmesi istendi. Ayrıca deprem bölgesinde ikâmetgahı bulunan müşterilerin temerrüt durumlarında 30 Haziran 2023 tarihine kadar işlem tesis edilmemesi, temerrüde ve sonucuna bağlı işlemlerin yapılmaması tavsiye edildi. Böylece deprem bölgesinde oluşan temerrüt durumlarında aracı kurumların zorunlu satış yapması önlenmiş oldu.