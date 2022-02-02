Borsayı dünyanın zirvesine THY uçurdu

Geçen yılı yüzde 25.8 artışla tamamlayan Borsa İstanbul
, 2022'nin ilk ayında, Türk Hava Yolları
(THY
) hisselerindeki büyük yükselişle, performans olarak dünyanın zirvesine kondu. Dünya piyasalarında büyük bir satış baskısının yaşandığı ocak ayında en fazla yükselen borsa yüzde 7.8 ile BIST oldu. Borsa İstanbul aynı zamanda son 3 ayda yüzde 31.6, son 6 ayda ise yüzde 43.8 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası tahtına oturdu.
146 PUANIN 23'Ü THY'DEN
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi olan THY hisselerindeki yükseliş, Borsa İstanbul'u da dünyanın zirvesine çıkardı. Son 1 ayda, THY hisselerinin de yer aldığı ulaştırma endeksi yüzde 37.1 ile BIST- 100 Endeksi'nden 5 kat daha iyi performans gösterdi. Ulaştırma endeksi son 3 ayda yüzde 70, 6 ayda ise yüzde 98 prim yaptı. THY hisseleri ocakta yüzde 43.5 yükseldi. Endekste ocakta yaşanan 146 puanlık yükselişin 23'ünü THY sağladı. THY hisseleri son 3 ayda yüzde 92, son 6 ayda ise yüzde 125 prim yaptı.
THY hisselerindeki yükselişte yıl sonu bilançosuna ilişkin olumlu beklentiler etkili oldu. Pandeminin gölgesinde geçen 2020'yi 5.6 milyar lira zararla kapatan THY, 2021'in 9 aylık döneminde 6.3 milyar lira net kâr açıklamıştı. THY cirosunu da 2020'nin 9 aylık dönemine göre 86 artırarak 60.6 milyar liraya taşıdı. Hissedeki yükselişin etkisiyle THY'nin piyasa değeri 39.8 milyar liraya ulaştı.
Borsa İstanbul'da son 1 aylık performansta banka hisselerinin de hareketlendiği dikkat çekti. 2021'de 92.1 milyar lira ile rekor kâr eden sektör hisseleri, bilançolara ilişkin beklentilerle yatırımcının da ilgisi çekti. Ocakta bankacılık endeksi yüzde 10.6 yükseldi.