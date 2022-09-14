Boryap Boru’dan Samsun’da 5 bin metrekarelik depo yatırımı

2012 yılında kurulan Boryap Boru 3 bin metrekare alanda toptan alt yapı malzemeleri satışı ile sektöre adım attı. 2020 yılında Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde çeşitli ürünlerin üretimini yapacak tesis yatırımı yapmış, 2022 yılında Samsun'da lojistik merkezini oluşturarak pazardaki payını her geçen gün artırmaya devam etti.

Boryap Boru, sektörden gelen ihtiyaçlara anında cevap verebilmek için 5 bin metrekarelik yeni depo ve lojistik merkezini Şubat 2022 itibarıyla hizmete açtı. Yeni depo ile beraber toplam stoklama alanını 15 bin metrekareye çıkaran şirket, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verme yolunda büyük bir adım attı.

"DOĞRU BİR YERLEŞTİRME PLANINI HAYATA GEÇİRDİK"

Bu yılın başı itibarıyla hizmet vermeye başlayan yeni depo ve lojistik merkezinin, şirketin yükselen ithalat ve ihracat trafiğini rahatlatmak ve müşterilerden gelen taleplere daha hızlı cevap verebilmek amacıyla hayata geçirildiği bildiren Boryap Boru Yönetim Kurulu Başkanı Noğman Pulat "Daha kaliteli hizmeti daha rekabetçi şekilde sektöre sunmayı hedeflediklerini bildiren şirket yetkilileri bu yeni merkezle beraber ham madde, yarı mamul ve bitmiş ürünleri birbirinden ayırarak doğru bir yerleştirme planını hayata geçirdik.







Yeni depo ile beraber ham madde, yarı mamul ve bitmiş ürünlerin ayrı şekilde stoklanıyor. Depoların izlenebilirliğinin tam olduğunu ve bu yıl içerisinde kullanılmaya başlayacak yeni teknolojiler sayesinde daha etkin bir hizmet verilecek" dedi.