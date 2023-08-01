BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gitmedi

Boru Hatları ile Petroş Taşıma AŞ (BOTAŞ)'tan yapılan açıklamada, Kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarının; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında halen konutlarda Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." denildi.