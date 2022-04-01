BOTAŞ: Gazda devlet desteği % 70 seviyesinde devam ediyor

Doğalgaz fiyatlarına dünden geçerli olmak üzere zam geldi. Buna göre, konutlarda kullanılan doğalgaz yüzde 35, sanayide kullanılan yüzde 50, elektrik üretiminde kullanılan ise yüzde 44.3 arttı. Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, doğalgazda küresel piyasalardan bağımsız hareket etmenin mümkün olmadığını ve fiyatların 12 kat arttığını belirterek, yapılan yüzde 35'lik fiyat artışına rağmen devletin vatandaşa olan desteğinin yüzde 70 seviyesinde devam ettiğini belirtti. Özcan, geçen yıl ocakta Avrupa'daki doğalgaz ticaret merkezlerinde 120 dolar mertebesinde olan fiyatların 2022'ye girerken 1.400 dolar seviyesine ulaştığına dikkati çekti. Özcan, yılda ortalama bin metreküp tüketen bir konutun doğalgaz faturasının yaklaşık 11 bin 800 lira olduğunu, bunun 8 bin 168 lirasını devletin, 3 bin 631 lirasını ise vatandaşın karşıladığını ifade etti. Özcan, Hollanda sanal doğalgaz ticaret noktasında nisan fiyatlarının 1.450 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Avrupa'da tüketiciler üzerinde çok ciddi baskılar var. Çok yakın bölgeler itibarıyla baktığımızda Bulgaristan'daki satış fiyatı 17 lira düzeyinde. Bizim 5.5 kat üstümüzde bir fiyatla doğalgaz kullanıyor konutlar. Berlin'de bir metreküp fiyatı 29 lira. Amsterdam doğalgaz ticaretinin en fazla hayat bulduğu merkezdir. Burada 34 lira" ifadelerini kullandı.