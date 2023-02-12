Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Şırnak Valisi Osman Bilgin ile birlikte depremden etkilenen bölgelerde enerji hatlarındaki onarım çalışmalarını inceledi. Bakan Dönmez, "BOTAŞ onarım işlemlerini tamamladı. Artık bu şehirlerimizin girişinde doğalgaz var" dedi.

"AN İTİBARIYLA BÖLGEDE AKARYAKIT İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SIKINTI YAŞANMIYOR"



Bölgede çalışmaları koordine eden Şırnak Valisi Osman Bilgin, Bakan Dönmez'e bölgede depremden etkilenen alanların izlerinin silinmesi için yapılan çalışmaları anlattı. Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamada, "BOTAŞ onarım işlemlerini tamamladı. Artık bu şehirlerimizin girişinde doğalgaz var. Güvenli bir ortam oluşturmadan doğalgazı şehirlerimize, mahallelerimize veremiyoruz. An itibarıyla bölgede akaryakıt ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor" dedi.



Nurdağı ilçesinde çalışmaları koordine eden Vali Osman Bilgin, depremde kurtarılmayı bekleyen kişilerin ailelerine moral verdi. Vali Bilgin, Şırnak bölgesinden arama kurtarma çalışmalarına katılan güvenlik korucuları, AFAD, ilçe belediyeleri ve yabancı ekiplerin enkazlardaki çalışmalarını yerinde izledi. Koordinasyon merkezindeki çalışmaları da yerinde takip eden Vali Bilgin, burada koordineyi sağlayarak, ilgili kurumlara da bilgi veriyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.