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Giriş Tarihi: 1.2.2022

BOTAŞ’ın depoları ihtiyacı karşılayacak durumda

BOTAŞ’ın depoları ihtiyacı karşılayacak durumda
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin toplam 1.2 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Yaz döneminde depolarımızı tamamen doldurduk ve kışa hazırlığımızı yaptık. Depolarımız, Türkiye'nin ihtiyacı olması durumunda devreye girerek bu ihtiyacı karşılayacak durumdadır. Endişeye mahal bir durum yok. Depolarımız 7 gün, 24 saat görevini ifa etmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Pamukçu, tesisin ikinci etabının tamamlanmasıyla, toplam 5.4 milyar metreküplük doğalgaz depolama hacmine ulaşılacağını ve böylece dünyanın en büyük tuz yataklarında depolama tesisinin Türkiye'ye kazandırılacağını dile getirdi.
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BOTAŞ’ın depoları ihtiyacı karşılayacak durumda
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