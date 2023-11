Boykot ‘helal’i zirveye çıkardı

İsrail'in kadın-çocuk demeden Gazze'ye yönelik sürdürdüğü katliama karşı tepkiler dünyada çığ gibi büyüyor. Amerika'dan İngiltere'ye, Rusya'dan Malezya'ya dünyanın dört bir yanında protestolar devam ederken, İsrail ürünlerine yönelik boykotlar da dalga dalga yayılıyor. Hızla artan bu boykotlar helal ürünlere yönelik talebi de ikiye katladı.Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, 37 gündür Gazze'ye yönelik bir soykırım yapıldığını belirterek, "Bu katliama ABD ve Avrupa'da liderler sesini çıkarmasa da halk tepkisini ortaya koyuyor. Dünyanın birçok ülkesinde protesto eylemleri yapılıyor. İsrail mallarına karşı boykotlar ülkemizde olduğu gibi dünyada da her geçen gün artıyor" dedi.Dünyanın birçok ülkesinde İsrail mallarına yönelik alternatif arayışlarının hızlandığını anlatan Yunus Ete, "Bu durum talebi helal sertifikalı ürünlere yöneltti. Özellikle son üç haftadır, gıdadan hijyen malzemesine, ilaçtan tekstile helal sertifikalı ürünlerin satışı yüzde 100'den fazla artış gösterdi" diye konuştu.Dünyanın en büyük 'helal organizasyonu'nu 10 yıldır aralıksız sürdürdüklerini aktaran Ete, "Bu yıl 9'uncu Dünya Helal Zirvesi ve 10'uncu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo 2023 Fuarı'nı 23-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenliyoruz. Dünyada 7 trilyon doları aşan helal ürünler pazarı son dönemdeki ivmeyle daha da hızlı büyüyor" dedi. Boykotla birlikte yurtdışından fuara olan ilginin de arttığını anlatan Ete, "Helal franchise arayanlar, helal gıda, kozmetik ve hijyen malzemesi araştıran yabancı firmalar yoğun bir şekilde ziyaretçi kaydı yaptırmaya başladı" ifadelerini kullandı.Geçen yıl düzenledikleri fuara 39 ülkeden 446 yerli-yabancı firmanın katıldığını ve 31 bin 905 kişinin ziyaret ettiğini anlatan Ete, şöyle devam etti: "Bu yıl 60'tan fazla ülkeden 500'ü aşkın yerli-yabancı firma katılıyor. Ayrıca 10 bini yabancı olmak üzere 40 bini aşkın ziyaretçi öngörüyoruz. Fuarımıza her yıl gıda, gıda teknolojileri, kozmetik, ilaç, tekstil/mütevazi moda alanlarında önemli firmaların katılımı oluyor. Bu yıl ayrıca İslami finans ve helal turizm ile ilgili sektörlerden de ciddi bir katılımcı talebi var."2018 yılından beri 'Uluslararası Aşçılar Şampiyonası'nı fuar ve zirveyle eş zamanlı düzenlediklerini hatırlatan Yunus Ete, bu yıl etkinlikte 'Filistin Günü' düzenleyeceklerini kaydetti. Ete, "Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu -TAŞPAKON ve Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Toplulukları Platformu - WICS işbirliğinde düzenlediğimiz Uluslararası Aşçılar Şampiyonası'na bu yıl 1.000 aşçı katılacak. Filistin Günü'nde dünya şefleri Filistin mutfağına ait lezzetleri yapacak. Ülkenin kültürü ve mutfağı yansıtılacak" dedi. Ete, Aşçılar Yarışması'nın yanı sıra otel zincirleri, dünyaca ünlü restorankafe yöneticileri ve gastronomi ile ilgili ün yapmış kişilerin katılımı ile 'Chefs Talks' konferanslarını gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.Fuarla eş zamanlı olarak Dünya Helal Zirvesi'nin de düzenlendiğini hatırlatan Ete, "Organizasyonumuzda her yıl Filistin temasını işledik. Ancak bu yıl Filistin dünyanın gözü önünde soykırıma uğruyor. O nedenle bu yılki fuar ve zirvenin ana temasını Filistin oluşturacak. Biz hiçbir zaman politik tarafa girmiyoruz. Ancak Filistin davasının politik değil insani olduğunu düşünüyoruz" dedi. Dünya Helal Zirvesi'nde ana başlıklarından birinin "Daha Adil Bir Dünya" olarak belirlendiğini anlatan Ete, "Daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu zirvede düzenleyeceğimiz panellerle anlatacağız" ifadelerini kullandı.