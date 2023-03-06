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Giriş Tarihi: 6.3.2023 15:28

Boyner Grup, deprem bölgelerinde kurulacak Mor Yerleşke Projesine destek oluyor

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir demokrasi ve insan hakları meselesi olduğu inancıyla uzun yıllardır kadınların eşit, adil, özgür bir hayat sürdürebilmesi için hassasiyetle çalışan Boyner Grup, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun deprem bölgesine yönelik hayata geçirdiği Mor Yerleşke projesine destek oluyor.

Boyner Grup, deprem bölgelerinde kurulacak Mor Yerleşke Projesine destek oluyor

Mor Yerleşke projesi ile depremden etkilenen kadınların, çocukların, yaşı nedeniyle bakıma ihtiyaç duyan büyüklerin ve engelli bireylerin koşullarının iyileştirilmesi ve en temel ihtiyaçlarının sağlanarak psikososyal açıdan güvenli alanlar yaratılması hedefleniyor.

Boyner Grup'un 14 adet ile destek olduğu rehabilitasyon üniteleri konteynır kentlerin yakınlarında kurulacak ve en az 18-24 ay bölgede kalacak. Bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı, bir çocuk koruma uzmanının sürekli olarak görev alacağı Mor Yerleşkeler'de emzirme odaları, çocuklar için aktivite alanları, çocuklar ve yetişkinler için psikolojik danışmanlık, hijyen malzemelerine erişim ve daha birçok destek sunulacak. Farklı alanda doktorlar ve uzmanlar da gönüllülük esasıyla projeye destek verecek.

Boyner Grup, rehabilitasyon ünitelerinin sayısının çoğaltılarak daha çok kadının ve çocuğumuzun hayatına dokunabilmek adına herkesi güç birliği yapmaya ve destek olmaya davet ediyor.

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Boyner Grup, deprem bölgelerinde kurulacak Mor Yerleşke Projesine destek oluyor
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