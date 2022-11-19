Bozkurt’ta selzedeler için yapılan TOKİ konutlarında sona gelindi

"YAPILAN KÖPRÜLER, İŞLER ÇOK GÜZEL"

Bozkurtlu Emin Güney ise ilçede çok yoğun çalışma yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hizmetten sonsuz derecede memnunuz. Yapılan köprüler, işler çok güzel. İlçe kurulduğu günden beri bu kadar hizmet almadı. TOKİ'nin yaptığı işler görülüyor. İhtiyacı olan insanlar kısa zamanda yerleşecek. Devletimize, milletimize daha güzel işler yapmayı temenni ediyorum. TOKİ binalarında yapılan işler çok güzel. Hem manzarası hem de yapılan iş kalitesi, dış görüntüsü ile çok güzel."