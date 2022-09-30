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Haberler Ekonomi Haberleri Brent petrol düştü: Benzin ve motorin fiyatına indirim bekleniyor! 30 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot (motorin) akaryakıt, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 09:34

Brent petrol düştü: Benzin ve motorin fiyatına indirim bekleniyor! 30 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot (motorin) akaryakıt, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Brent petrol düştü: Benzin ve motorin fiyatına indirim bekleniyor! 30 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot motorin akaryakıt, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Milyonlarca araç sahibi son dönemdeki peş peşe indirim ve zam haberleriyle beraber benzin ve mazot fiyatları üzerindeki değişimleri yakından takip ediyor. Brent petrolün varil fiyatındaki düşüşle beraber yeni indirim beklentileri doğarken “30 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim ne zaman gelecek?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı son durum ve detaylar.

Brent petrolün varil fiyatı son olarak 90 doların altına düşünce indirim beklentileri doğmuştu. Bu noktada araç sahipleri akaryakıt istasyonlarını ziyaret etmeden önce il il fiyatlardaki son durumu merak ediyor. Bu noktada ise "30 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim ne zaman gelecek?" soruları yanıt arıyor. İşte benzin ve motorin fiyatında son durum ve tüm gelişmeler.

BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Brent petrol fiyatları son günlerde 9 ayın en düşük seviyesini görürken motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Gözlemlenene gerilemeyle beraber gündeme gelen bir konu da zam yapılacağı iddiaları oldu. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. İşte fiyatlardaki son durum ve detaylar;

BENZİN FİYATI NE KADAR, İNDİRİM GELDİ Mİ? 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI!

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

BENZİN FİYATI NE KADAR, İNDİRİM GELDİ Mİ? 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

FISTIĞIMIZ BOL OLSUN
FISTIĞIMIZ BOL OLSUN

BENZİN FİYATI NE KADAR, İNDİRİM GELDİ Mİ? 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL

BENZİN FİYATI NE KADAR, İNDİRİM GELDİ Mİ? 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

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FISTIĞIMIZ BOL OLSUN
FISTIĞIMIZ BOL OLSUN
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Brent petrol düştü: Benzin ve motorin fiyatına indirim bekleniyor! 30 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot (motorin) akaryakıt, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
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