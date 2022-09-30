Brent petrol düştü: Benzin ve motorin fiyatına indirim bekleniyor! 30 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot (motorin) akaryakıt, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Brent petrolün varil fiyatı son olarak 90 doların altına düşünce indirim beklentileri doğmuştu. Bu noktada araç sahipleri akaryakıt istasyonlarını ziyaret etmeden önce il il fiyatlardaki son durumu merak ediyor. Bu noktada ise "30 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim ne zaman gelecek?" soruları yanıt arıyor. İşte benzin ve motorin fiyatında son durum ve tüm gelişmeler.

BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Brent petrol fiyatları son günlerde 9 ayın en düşük seviyesini görürken motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Gözlemlenene gerilemeyle beraber gündeme gelen bir konu da zam yapılacağı iddiaları oldu. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. İşte fiyatlardaki son durum ve detaylar;