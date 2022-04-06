Brent petrol fiyatı geriledi

2022'nin sonuna kadar İngiltere, Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdireceğini ve sonrasında ise mümkün olan en kısa sürede gaz ithalatını sonlandıracağını duyurdu. Ayrıca gelecek haftadan itibaren Rusya'nın petrol üretme ve ihraç etme kabiliyetini azaltmak amacıyla önemli petrol arıtma ekipmanları ve katalizörlerinin ihracatının yasaklanacağı bildirildi.

Öte yandan Rusya için önemli bir gelir kaynağı olan demir-çelik ürünleri ithalatı da yasaklanırken, 8 oligark daha yaptırım listesine eklendi.