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Giriş Tarihi: 13.12.2022

Brüksel’de grev nedeniyle uçuşlar iptal

Brüksel’de grev nedeniyle uçuşlar iptal
Brüksel Havalimanı, artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelinde yapılacak grevin yol açacağı aksaklıkların önüne geçmek için 16 Aralık'ta uçuşların yüzde 70'ini iptal edecek. Kamu sektörü, eğitimciler ve sağlık çalışanlarının da katılması öngörülen grevin, ülke genelinde işletmeleri ve ulaşımı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sendikalar, çalışanların ücret müzakereleriyle alım güçlerinin artırılması ve enerji ürünlerine tavan fiyat getirilmesi gibi çeşitli taleplerde bulunuyor. Brüksel Havalimanı aksaklıkları önlemek için çareyi uçuş iptalinde buldu.
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Brüksel’de grev nedeniyle uçuşlar iptal
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