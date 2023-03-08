Bu enkaz eşi ve kızlarına mezar oldu: En acı veda

Asrın felaketinin vurduğu Adıyaman'da binlerce bine yıkıldı binlercesi de ağır hasar aldı. Kentin en büyük caddelerinde enkazlar kaldırılmaya çalışılıyor.
Depremin ilk günü akrabaları tarafından enkazdan çıkarılan tütüncü İbrahim Atalay 12 gün boyunca Ankara'da yoğun bakımda yattı. Tedavi sürecinde kimse ona 2 yaşındaki kızı Zeynep ve 5 yaşındaki Gülanaz ile eşi Derya hakkında bilgi vermedi.
"İKİ KOLUM BETONA SIKIŞTI"
Ailesine mezar olan enkazın başına gelen İbrahim Atalay; "Artık gözümde yaş kalmadı. Diyecek lafta kalmadı. İnsan yaşadığına üzülür mü üzülüyorum.
Zaten her şey saniyeler içinde oldu iki kolum birden betonların altında kaldı. Yeğenlerim, topuğumu görmüş, oradan bana ulaştılar çekip çıkardılar. Eşim ve yavrularım melek olmuş" dedi.
"SADECE BÜYÜK ACI"
Enkaza bakmak için geldim diyen Atalay; "Şimdi çok çaresizim, kiralık evimizdi yakın zamanda taşınmayı başka bir iş bulmayı düşünüyordum. Artık hiçbir duygu hissedemiyorum. Sadece acı var" dedi.