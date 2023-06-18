Bu fona yatırım yapan öğrenciye burs veriyor

İş Portföy Türk Eğitim Vakfı (TEV) Eğitime Destek Serbest Fonu sayesinde yatırımlar sadece getiri yaratmıyor, aynı zamanda bursa dönüşüyor. Fon yönetim ücretinin yarısı TEV'e bağış olarak gidiyor. Şimdiye kadar 70 milyon liralık kaynak biriken fonun 1 yıl içinde 500 milyon liraya çıkarılması ve böylece 350 öğrencinin eğitim masraflarının karşılanması bekleniyor. İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, "Eğitime 'daimî' destek veren bir sosyal sorumluluk anlayışı ile yatırım fonlarını bir araya getiriyoruz" dedi.