Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bu fona yatırım yapan öğrenciye burs veriyor
Giriş Tarihi: 18.6.2023

Bu fona yatırım yapan öğrenciye burs veriyor

Bu fona yatırım yapan öğrenciye burs veriyor
İş Portföy Türk Eğitim Vakfı (TEV) Eğitime Destek Serbest Fonu sayesinde yatırımlar sadece getiri yaratmıyor, aynı zamanda bursa dönüşüyor. Fon yönetim ücretinin yarısı TEV'e bağış olarak gidiyor. Şimdiye kadar 70 milyon liralık kaynak biriken fonun 1 yıl içinde 500 milyon liraya çıkarılması ve böylece 350 öğrencinin eğitim masraflarının karşılanması bekleniyor. İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, "Eğitime 'daimî' destek veren bir sosyal sorumluluk anlayışı ile yatırım fonlarını bir araya getiriyoruz" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu fona yatırım yapan öğrenciye burs veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA