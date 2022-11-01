Bu rakamlar her şeyi anlatıyor: Türkiye merkez ülke olmaya hazırlanıyor!

AZERBAYCAN VE İRAN'DAN GAZ TAŞIYAN BORU HATLARI

Azerbaycan gazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıran Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) hali hazırda 6 milyar metreküpü Türkiye ve 10 milyar metreküpü Avrupa olmak üzere yıllık 16 milyar metreküp gaz taşıyor.

Kapasitesi 32 milyar metreküpe kadar artırılabilecek şekilde tasarlanan TANAP'ta kapasite artışının gerçekleştirilmesine ilişkin karar alındı ve bu yöndeki çalışmaların başlaması bekleniyor. Gürcistan-Türkiye sınırında Posof'tan başlayan TANAP, 20 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçerek Yunanistan sınırında Avrupa ülkelerine gaz iletimi yapan Trans Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) bağlanıyor.

Türkiye, Azerbaycan'dan Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ile de gaz tedarik edebiliyor.

Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı ise İran'dan yıllık 10 milyar metreküpe kadar doğal gazı Türkiye piyasasına ulaştırıyor.

Türkiye ve Yunanistan doğal gaz şebekelerinin enterkoneksiyonunu ile gazın Türkiye üzerinden Yunanistan'a arz edilmesini sağlayan Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Enterkoneksiyonu da 2007'den bu yana faal durumda bulunuyor.

Karadeniz'de 540 milyar metreküp olan doğal gaz keşfini 2023'ün ilk çeyreğinde üretim aşamasına getirmeyi hedefleyen Türkiye, gelecek dönemde piyasaya arz edilme ihtimali yüksek olan Doğu Akdeniz, Türkmen ve Irak gazının Avrupa piyasalarına ulaştırılması açısından da kritik önemde bulunuyor.