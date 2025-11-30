Bu topraklardan kazandığımızı bu topraklara sunacağız

Türkiye ekonomisi açısından 2026 yılına iyimserlikle baktıklarını söyleyen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Küresel belirsizlikler devam etse de ülkemizin üretim gücü, ihracat performansı ve girişimci yapısıyla büyümesini sürdürecek potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Dünya Bankası'nın ülkemiz için 2026 büyüme beklentisini yüzde 3.7'ye yükseltmesi, Türkiye ekonomisinin geleceğe dönük güçlü adımlarının uluslararası alanda da karşılık bulduğunu gösteriyor" dedi. SANKO Holding olarak tekstil, çimento, enerji ve ambalaj sektörleri başta olmak üzere faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Konukoğlu, "Özellikle yenilenebilir enerji projelerimizi büyüterek tüm iştiraklerimizde enerji verimliliğini artırmayı, Paris Anlaşması ile uyumlu net sıfır yol haritamızı hızlandırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.Yeni nesil geri dönüşüm teknolojileri alanında faaliyet gösteren RE&UP şirketiyle moda endüstrisinin döngüsel modele geçişini hızlandıracak çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Konukoğlu, şunları söyledi: "Grup şirketlerimizden SANKO Enerji, tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan 1.000 MW'ı aşan kurulu güce sahip. Hedefimiz 2030'a kadar kurulu gücümüzü 2.000 MW'ın üzerine çıkarmak. Çimento sektöründe ÇİMKO şirketimiz ile geri dönüşümlü ısıyı kazanabilmek için yatırımlarımızı gerçekleştirdik, karbon ayak izimizi azaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren grup şirketimiz Süper Film, Lüleburgaz'da faaliyete aldığı yeni tesisiyle küresel çapta rekabet gücünü artırdı. Bugün Gaziantep'te ve Lüleburgaz'da bulunan üretim tesislerimizde yılda toplam 184 bin ton film üretim kapasitesine sahibiz. İşimizi büyütürken bu topraklardan kazandığımızı yine bu topraklara ve insanımıza sunma anlayışını kendimize rehber ediniyoruz. SANKO Holding olarak, 2026 yılında da sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu toplumsal fayda ekseninde sürdüreceğiz."Adil Konukoğlu, "SANKO Holding Ailesi adına Türkiye'nin gazetesi Sabah'ın 40'ıncı yılını kutluyorum. Sabah Gazetesi, tam 40 yıldır güçlü yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun nabzını tutuyor. Bundan sonra da aynı dinamizm ve sorumluluk bilinciyle ülkemizin sesini yansıtmaya devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.