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Giriş Tarihi: 21.11.2021 11:08 Son Güncelleme: 21.11.2021 11:13

Bu yapan işverenler yandı! SGK ceza yağdırdı

AA
Bu yapan işverenler yandı! SGK ceza yağdırdı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ocak-ekim döneminde 926 iş yeri ve 27 bin 82 çalışanın kayıt dışı olduğunu tespit ederek, toplam 544 milyon lira ceza uyguladı. Kurum, bu yılın 10 ayında 926 iş yeri ve 27 bin 82 çalışanın kayıt dışı olduğunu tespit ederek, toplam 544 milyon lira ceza kesti.

Kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu sektörlere ağırlık veren SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iletişim merkezi "Alo 170"e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alıyor.

Bu kapsamda, 2021'in 10 aylık bölümünde denetim ve kontrolle görevli memurlarca Türkiye genelinde 91 bin 978 iş yeri ve 969 bin 849 çalışan denetlendi.

Denetimlerde 926 iş yerinin ve 27 bin 82 çalışanın kayıt dışı olduğu tespit edildi. Kayıt dışı uygulamalar için toplam 544 milyon lira ceza kesildi.

SGK, sosyal güvenlik bilincini artırıcı bilgilendirme faaliyetleri, kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımı, risk odaklı ve çapraz denetim, teşvikler ile istihdam üzerindeki maliyetlerin azaltılması gibi uygulamalarıyla, 2002'de yüzde 52 civarında olan kayıt dışı istihdam oranını, 2021 itibarıyla yüzde 31 seviyelerine kadar düşürdü.

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Bu yapan işverenler yandı! SGK ceza yağdırdı
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