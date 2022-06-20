Bu yaz sen de bir tatili hak ettin! Prontotour’dan yaza özel “Avantajlı Tatil”

Turizm sektörünün 27 yıllık güvenilir turizm markası Prontotour, bu yaz Türkiye tatil yapsın diye "Avantajlı Tatil" paketleri hazırladı. Pandeminin geride kalmasıyla keşfetmeye kaldığı yerden devam eden yerli gezginlerin rotasında yine Prontotour'un hesaplı tatil paketleri var. Seyahat severlerin hayat pahalılığı ve kurdaki artışa takılmadan tatil yapmaları için yoğun şekilde çalışan Prontotour ekibi, birbirinden hesaplı, bol seçenekli yurt içi ve yurt dışı tatil ürünlerini internet sitesi, çağrı merkezi ve acentalar üzerinden satışa açtı.

OTEL TATİLİNDEN ÇOK DAHA AVANTAJLI!

Pandeminin de etkisiyle vatandaşların iki yıldır yeterince tatil yapamadığını hatırlatan Prontotour CEO'su Ali Onaran, enflasyondaki artış ve kurdaki hareketlerin satın almaları etkilediğini ancak hazırladıkları "Avantajlı Tatil" paketleriyle seyahat severlerin bütçelerini sarsmadan, tek fiyatla iki tatil konseptini bir arada sunduklarını söyledi. Son dönemde artan maliyetler nedeniyle paket turların çok daha avantajlı hale geldiğini, gezginlerin otel rezervasyonu, uçak bileti gibi seyahat ürünlerini ayrı ayrı almak yerine yeniden hesaplı tatil paketlerine yöneldiklerini dile getiren Onaran, "Global ekonomik gelişmeler ve pandeminin güven odaklı yarattığı beklenti seyahat acentaları ve tur operatörlerine önemli misyonlar yükledi. Kalitemizden taviz vermeden eskisinden daha güvenli ve uygun fiyatlı ürünleri seyahat severlerle buluşturmamız gerekiyor. Bu nedenle Prontotour olarak avantajlı tatil paketleri hazırladık. Avantajlı Tatil, sadece fiyat avantajını değil; deniz tatili ve kültür turunu paketin içinde rehber, transfer gibi artılarla birlikte sunuyor. Örneğin Mısır Turları ve yüksek talep gören eşsiz gemi rotalarıyla bir otel tatilinden çok daha uygun fiyata konforlu bir tatil yapmak mümkün" dedi.

MISIR'DA KÜLTÜR VE DENİZ AVANTAJI

Galataport'un açılmasıyla birlikte gemi şirketlerinin İstanbul çıkışlı turlarına ilginin arttığını belirten Ali Onaran, şunları kaydetti: "Costa ve MSC gibi birlikte çalıştığımız markaların adeta yüzen 5 yıldızlı otel konforunda, eğlence ve gurme konseptleriyle büyüleyen gemileri hem Türkiye'nin Kuşadası, Bodrum gibi eşsiz sahillerini hem de Girit, Rodos, Mykonos gibi muhteşem Yunan Adaları'nı 6 bin TL civarı fiyatlarla tek turda görebilmenizi sağlıyor. 7 ve 10 gecelik seçenekleri olan bu paketler güneydeki bir otelden çok daha uygun fiyata geliyor; böyle bir gemi seyahati, deniz keyfi ve kültür gezisi yapma fırsatını da bir araya getiriyor. Diğer yandan her dönem ilgi gören İtalya, Orta Avrupa, İspanya ve Balkanlar gibi yurt dışı tur seçeneklerimiz dışında bu yıl Mısır Tatil paketlerini devreye aldık. 5 bin 700 TL civarında avantajlı tatil fiyatlarıyla Kahire, Hurghada, Sharm el-Sheikh gibi eşsiz coğrafyaları görebilir, yine deniz+kültür avantajı sunan tatile tek paketle ve Türkiye'deki bir otel tatilinden daha uyguna ulaşabilirsiniz. Ayrıca bin liradan başlayan fiyatlarla yurt içinde deniz ve kültürü birleştiren Ege-Akdeniz turları da diğer seçenekler arasında."

AVANTAJLI TATİL NEDİR?

Prontotour, otel fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl tatil yapmakta zorlanan yerli turistler için "Avantajlı Tatil" paketlerini devreye aldı. Prontotour'un yurt dışı ve yurt içinde deniz tatili ve kültür turunu seyahat severlere bir arada sunduğu, ulaşım ve rehberlik hizmetini de içinde bulunduran bu ürünler hesaplı fiyatlarıyla yaz dönemine özel hazırlandı. Prontotour'un "Avantajlı Tatil" paketlerini ve diğer indirimli kategorileri internet sitesinden inceleyebilirsiniz.

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