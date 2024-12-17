Bu yıl 221 yeni vakıf kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu yıl 105'i İstanbul, 40'ı Ankara'da 221 yeni vakıf kurulduğunu bildirdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı paylaşıma göre, 2024'te 105'i İstanbul, 40'ı Ankara'da 221 yeni vakıf kuruldu. Yeni vakıfların kuruluş amaçları arasında eğitim ilk sırada yer aldı. Yeni vakıflar, eğitim, sosyal yardım, kültür, sağlık, doğal afet ve dini konularda faaliyet gösterecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023- 2024 döneminde 659 vakıfta denetim ve inceleme yaptı. Denetimler sonucu, mevzuata aykırı iş ve işlem tespit edilen 98 vakıf hakkında yetkili kurumlara bildirimde bulunuldu. Vergi muafiyeti şartlarını kaybeden 5 vakfın durumu Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirildi. 80 vakıfta hatalı işlemler nedeniyle sorumlular için tazmin talebi oluşturuldu. Genel Müdürlük, vakıfların hayır şartlarını eksiksiz yerine getirebilmesi için sıkı bir denetim prosedürü uyguluyor. Vakıfların faaliyetleri, vakfiye ve senetlerine uygunluk, sahip olunan malların tasarrufu ve mevzuat uyumluluğu gibi kriterler çerçevesinde her yıl düzenli denetleniyor. Vakıf yöneticilerinin ise yıl sonundan itibaren altı ay içinde iç denetim raporlarını Vakıflar Bölge Müdürlüklerine sunmaları gerekiyor.KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca kültür varlıklarının restorasyon, tanzim ve çevre düzenleme çalışmalarının sayısı 2002-2024 yıllarındaki dönemde 2 bin 511'e yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür varlıklarının restorasyonuna devam ederken, diğer yandan 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen eserlerin ve Bakanlığa tahsisli yapıların onarımlarını yaptırdı. Kültür varlıklarına yönelik proje, restorasyon, teşhir tanzim ve çevre düzenleme çalışmalarının sayısı 2002'den önceki 10 yıllık dönemde yaklaşık 250 iken 2002-2024 yıllarındaki dönemde bu sayı 2 bin 511'e çıktı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan eserlerden İstanbul Kariye Camisi, Sivas Divriği Ulu Camisi, İstanbul Sultanahmet Camisi ile İstanbul Hz. Cabir Camisi'nin ve İstanbul İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi'nin de restorasyonları tamamlanarak ibadete ve hizmete açıldı.