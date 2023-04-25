Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Buğday, mısır ve arpada gümrük vergileri belirlendi
Giriş Tarihi: 25.4.2023 11:47

Buğday, mısır ve arpada gümrük vergileri belirlendi

Buğday, mısır ve arpada uygulanan gümrük vergileri yüzde 130 olarak yeniden düzenlendi. Karar, yerli üretimin korunması ve teşvik edilmesi amacıyla alındı.

AA
Buğday, mısır ve arpada gümrük vergileri belirlendi

Buğday, mısır ve arpada gümrük vergilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hasat koşulları, dünya fiyatlarındaki gelişmeler dikkate alınarak, yerli üretimin korunması ve teşvikini teminen buğday, mısır ve arpada gümrük vergileri yüzde 130 olarak yeniden düzenlendi.

Söz konusu ürünlerde yüzde sıfır olarak uygulanan gümrük vergileri düzenleme yapılmasaydı 1 Mayıs itibarıyla buğdayda yüzde 45, mısırda yüzde 25 ve arpada yüzde 35 seviyelerine yükselecekti.

Karar, 1 Mayıs 2023'te yürürlüğe girecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Buğday, mısır ve arpada gümrük vergileri belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA