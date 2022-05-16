Buğday savaşı

Avrupa'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'nın Rusya ile savaşıyla zirve yapan fiyatlara Hindistan'ın ihracat kısıtlaması da eklenince buğday vadelileri son iki ayın en hızlı yükselişini yaşadı. ABD'de Chicago gösterge buğday vadelileri yüzde 6 artışla 12.47 dolara yükseldi. Bu artış, son iki ayda görülen en yüksek artış oldu. Son artışla buğday fiyatlarında yılbaşından bu yana yüzde 60'lık artış kaydedildi. Öte yandan, Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve ülkelerin gıdayla ilgili aldığı ihraç kısıtlamaları nedeniyle ABD'li ortaklarıyla bu konuda tedarik zincirlerini geliştirmenin yollarını arayacaklarını belirtti. Dombrovskis, Endonezya'da palm yağına getirilen ihracat yasağının da işlere daha da kötüleştireceğini belirtti.