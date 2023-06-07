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Giriş Tarihi: 7.6.2023 11:19 Son Güncelleme: 7.6.2023 11:46

Buğday üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Toprak Mahsulleri Ofisi’nin, buğdayda ton başına alım fiyatının 8 bin 250 lira olarak açıklanmasının çiftçi açısından memnun edici olduğunu söyledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Buğday üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, pandemi sonrasında dünyada buğday fiyatlarının 380 dolardan yaklaşık 240 dolara kadar gerilediğini anımsatarak, şunları kaydetti: "Türkiye'de ise üretimdeki maliyet artışı geçen yıla göre gerilemesine rağmen bu yıl da yaptığımız hesaplara göre 1 kg buğdayın üretim maliyeti 7.11 TL civarında gerçekleşmiştir. Piyasadaki finansman daralması ve devir eden stoktaki fazla buğday miktarı nedeniyle buğday fiyatları iç piyasada 6-6.50 TL civarına kadar gerilemişken, TMO tarafından alım fiyatının 8.250 lira olarak açıklanması çiftçimizi memnun etmiştir" dedi.

Başkan Mutlu Doğru, "Üretici, tüketici ve sanayici için dengeleri gözeterek uzun zamandır yapılan hesaplamalar ve piyasa araştırmaları sonucu açıklanan buğday fiyatlarında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yeni Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya teşekkür eder, tüm üreticilerimize verimli ve bol kazançlı bir hasat dönemi dileriz" diye konuştu.

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Buğday üreticisi açıklanan fiyattan memnun
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