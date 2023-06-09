Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Buğday ve arpa alım fiyatları Güneydoğulu üreticileri memnun etti
Giriş Tarihi: 9.6.2023 11:09

Buğday ve arpa alım fiyatları Güneydoğulu üreticileri memnun etti

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2023 hasat dönemindeki buğday ile arpanın alım fiyatlarının Güneydoğulu üreticileri memnun ettiğini belirtti.

AA
Buğday ve arpa alım fiyatları Güneydoğulu üreticileri memnun etti

Kadooğlu, yazılı açıklamasında, bölgedeki üreticilerin bir süredir alım fiyatlarıyla ilgili beklenti içinde olduklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alım fiyatlarını açıklamasının üreticileri memnun ettiğini aktaran Kadooğlu, şunları kaydetti:

"TUSAF verilerine göre Türkiye'deki un fabrikalarının yaklaşık yüzde 22'sine ev sahipliği yapan bölgemiz, lider olduğu bu alandaki 6,7 milyon ton un üretim kapasitesiyle hedef pazarımızdaki pek çok ülke için önemli bir gıda merkezi konumunda. Önemli bir tedarikçi olarak üreticilerimiz, uzun süredir alım fiyatlarıyla ilgili bir beklenti içindeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 TL, arpada ise 7 bin TL alım fiyatına ek olarak bakanlığımızın üretim primi desteği, bölgedeki üreticilerimizi memnun etti."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Buğday ve arpa alım fiyatları Güneydoğulu üreticileri memnun etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA