Bugün sona eriyor: 24 takım Togg için yarışacak

Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu - DIGIATHON 2022 Yarışması başladı. Bugün de sürecek hackathonun dünkü açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç katıldı.
'DİJİTAL TÜRKİYE'
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TÜRKSAT, Togg ve Avalanche paydaşlığında bu yıl ilk kez düzenlenen Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu, 'Dijital Türkiye' hizmetleri temasıyla gerçekleştiriliyor. Yarışmayla Türkiye'de blokzincir konusunda farkındalık yaratılması ve bu yeni teknolojinin kamunun dijital dönüşümünde vatandaşlar yararına nasıl hizmet edebileceğinin çalışmalarının yapılması hedefleniyor.
E-DEVLET KAPISI'NDA KULLANILACAK YENİ SERVİSLERİN İLK ADIMINI ATTILAR
Ön eleme sonrasında 10 farklı ilden, 88 yarışmacıdan oluşan 24 finalist takımın İstanbul'da katıldığı final etabı 30 saat sürdü. Bu maratonda yarışmacı takımlar, blokzincir teknolojisinin e-Devlet Kapısı'nda var olan servislere veya e-Devlet Kapısı'nda kullanılması
uygun olabilecek yeni servislerin yazılmasındaki ilk adımlarını attılar.
Yarışma sonrasında, kurulan test ağının kamu ve üniversiteler başta olmak üzere kademe kademe tüm vatandaşların kullanımına sunulması amaçlanıyor. Blokzincir konusunda kendisini geliştirmek isteyen, proje üretmek isteyen tüm vatandaşlar ücretsiz olarak bu ağdan faydalanabilecek.
"TÜRKİYE DÜNYADA DİJİTALİN, TEKNOLOJİNİN VE BİLGİNİN ÜSSÜ KONUMUNA GELECEK"
Ali Taha Koç, törende yaptığı konuşmada, "Blokzincir şeffaf ve değiştirilemez yapısı ile 61 milyondan fazla vatandaşımızın hayatına dokunan E-Devlet Kapısı'ndaki 920 kurumun 6 bin 600'den fazla dijital hizmetinin sunumunu iyileştirme potansiyeline sahip" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin dünyada dijitalin, teknolojinin ve bilginin üssü konumuna geleceğini söyledi.
"HABERLEŞME ALTYAPIMIZ İÇİN 2053'E KADAR 67 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE BİR YATIRIMI PLANLADIK"
Hackathonun açılış programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şunları söyledi:
"Ülkemizi, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası arenada, yolcu, yük, enerji ve bilişimde önemli bir merkeze dönüştürmekteyiz. Siber Vatan ve dijital aleme yönelik adımlarımız, bu süreçlerde yerli ve milli yazılım, donanım kullanımı, hedefimize ulaşmamızda kritik başarı faktörlerimizden bir tanesi. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yeni ulaşım ve haberleşme yatırım planını tamamladık. Böylece ülkemizin üretimine 2 trilyon dolar, milli gelirine 1 trilyon dolarlık katkı sağlamayı hedefledik. Yalnızca haberleşme altyapımıza 2053'e kadar toplam 67 milyar doların üzerinde bir yatırımı planladık."
"SİBER GÜVENLİK SINIR GÜVENLİĞİ KADAR ÖNEMLİ"
Bakan Karaismailoğlu, siber güvenliğin sınır güvenliği kadar önemli olduğunu da sözlerine ekledi.
Hackathonda finali göğüsleyen ilk üç takım bugün belli olacak ve törenle ödüllerini alacak. Birinci olan takıma 10 bin dolar değerinde AVAX, Togg ile test sürüşü, 2023 Avalanche Zirvesi'ne Togg ile katılım hakkı ve Avalanche etkinliklerinden birisi için whitecard sunulacak. İkinci olan takım 5 bin dolar değerinde AVAX ve 2023 Avalanche Zirvesi'ne Togg ile katılım hakkı kazanacak. Üçüncü takıma ise 2 bin 500 dolar değerinde AVAX verilecek.
Bu ödüllere ek olarak, dereceye giren ilk üç takıma Togg ile blokzincir tabanlı iş geliştirme için niyet mektubu sunulacak, ayrıca 'Blockchain Expo World' İstanbul etkinliğine ücretsiz katılım hakkı tanınacak.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, bugün gerçekleştirilecek olan yarışmayla ilgili merak edilenler için şu ifadeleri kullandı:
"Yeni bir teknoloji, genelde herkesin aklına kripto paralar geliyor ama blokzincir teknolojisinin en önemli yapısı dağıtık mimariye sahip olması. Bu yarışmadaki esas amaç tamamen bu blokzincir teknolojisi ile e-Devlet teknolojisinin üzerine ne koyarız diye düşünmek yerine gençlerimiz çalıştıralım dedim. Ön başvuru yaptık binin üzerinde genç bu yarışmaya katıldı. Ön eleme yaptık 88 arkadaşımız 24 takım oluşturdu. Blokzincir ile e-Devlet'i nasıl entegre edebiliriz diye düşünüyorlar. Biz bir test ağı kurduk ve bu ağ üzerinden bize gerçek olarak gösterecekler. En iyi sunumu ve en iyi teknolojiyi gösteren arkadaşlar birinci olacak.
'BİRİNCİ OLAN TOGG'UN TEST SÜRÜŞÜNÜ YAPACAK'
Birinciye 10 bin dolar değerinde Avax, ikinciye 5 bin dolar, üçüncüye 2 bin 500 dolar, aynı zamanda paydaşlarımız olan TOGG'un test sürüşünü birinci olan yapacak. Gemlik'e gittiklerinde TOGG'un tadını alacaklar.
Bugün saat 15.00'te sunum yapacaklar. Her yarışmacının 8 dakikası var. Bütün hakem heyeti ve bizleri ikna edecekler. 8 dakikada anlatacaklar ve 10 takım 8 dakikada anlattıktan sonra 1. 2. 3. belli olacak ve yarışma bu akşam bitiyor.