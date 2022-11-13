Bugün sona eriyor: 24 takım Togg için yarışacak

"SİBER GÜVENLİK SINIR GÜVENLİĞİ KADAR ÖNEMLİ"

Bakan Karaismailoğlu, siber güvenliğin sınır güvenliği kadar önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Hackathonda finali göğüsleyen ilk üç takım bugün belli olacak ve törenle ödüllerini alacak. Birinci olan takıma 10 bin dolar değerinde AVAX, Togg ile test sürüşü, 2023 Avalanche Zirvesi'ne Togg ile katılım hakkı ve Avalanche etkinliklerinden birisi için whitecard sunulacak. İkinci olan takım 5 bin dolar değerinde AVAX ve 2023 Avalanche Zirvesi'ne Togg ile katılım hakkı kazanacak. Üçüncü takıma ise 2 bin 500 dolar değerinde AVAX verilecek.

Bu ödüllere ek olarak, dereceye giren ilk üç takıma Togg ile blokzincir tabanlı iş geliştirme için niyet mektubu sunulacak, ayrıca 'Blockchain Expo World' İstanbul etkinliğine ücretsiz katılım hakkı tanınacak.