Buhar olan tahvillere karşı hukuk savaşı

İsviçre'de pazar gününden bu yana atılan tüm adımlar yatırımcı öfkesini zirveye taşıdı. İsviçre finans sektörü düzenleyicisi FINMA, bir gecede 17 milyar dolarlık tahvili fiilen sıfırlayacağını açıklayınca yatırımcılar dava açmak için kolları sıvadı. Credit Suisse'in AT1 adı verilen aynı zamanda Coco bonoları olarak geçen bu borçlanma araçlarında risk ve getiri görece olarak yüksekti. Credit Suisse'in UBS ile birleşmesinde buhar olan tahviller üzerine hukuk firmaları devreye girdi. Bu tür tahvillerden piyasada yaklaşık 250 milyar dolarlık bir büyüklük var.Avrupa Merkez Bankası Bankacılık Denetleme Otoritesi ve Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ortak bildiriyle yatırımcıların zararırın karşılanmasının öncelik olduğunu bildirse de tahvillerin yasal metinlerinde bir madde dikkat çekiyor. Bankanın sermaye yapısı belirli bir seviyenin altına inerse tahviller hisse senedine dönüştürülebiliyor veya tamamen silinebiliyor.Hukukçular ise izahnamede yazsa bile tahvil buharlaştırmanın hukuken mümkün olmadığını, FINMA'nın da bu nedenle alelacele pazar günü yasa değiştirdiğini söylüyor.Pallas Partners adlı hukuk firması ile Kaliforniya merkezli Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan tahvil sahipleri ile yasal işlem başlatmak için görüşüyor. Tahvil yatırımcısı Algebris Investments'in kurucusu ve CEO'su Davide Serra da "Yasayı değiştirdiler ve temelde 17 milyar dolarlık tahvil çaldılar. Bu büyük bir politika hatası oldu ve pişman olacaklar" dedi.Koşullu dönüştürülebilir tahviller veya CoCo olarak da bilinen AT1 tahvilleri, 2008 mali krizinden sonra yeni bir sabit getirili varlık türü olarak ortaya çıktı. Devlet tahvili gibi daha güvenli kabul edilen varlıklardan daha yüksek getiri sunan riskli bir tahvil türü. Örneğin, 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirileri şu anda yüzde 3.58 civarındayken, Credit Suisse'in CoCo'sunun kupon oranı yüzde 9.75'ti. AT1'ler aynı zamanda hibrit tahviller. Bankanın mali durumu belirli bir seviyenin altına düştüğünde hisse senedine dönüştürme seçeneği var. Bu yapısı, bankanın sermaye düzeyini desteklemeye ve kriz zamanlarında borcunu azaltmaya yarıyor.En çok etkilenen fonlar, riskli varlıklarda pozisyon almayı seven fonlar oldu. GAM Star Credit Opportunities fonları listenin başında. Credit Suisse'in AT1 varlıkları içinde toplam risk oranı yüzde 4.81 düzeyinde. Fonun toplam büyüklüğü 1 trilyon euro'nun üzerinde. Yüzde 2.03 ile Nordea ikinci sırada. Toplam fon büyüklüğü ise 3 trilyon euro.