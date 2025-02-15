Bulls GSYO Halka Arz Oluyor! Talep toplama tarihleri 14-17 Şubat 2025

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, "Bulls GSYO'nun halka arzıyla sermaye piyasalarının gücünü de arkamıza alarak yatırım stratejimiz doğrultusunda yatırımlara devam edeceğiz. Bu hedef doğrultusunda halka arzdan elde edeceğimiz gelirin %90'ını yeni girişim sermayesi imkanlarının finansmanı için kullanacağız" dedi.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Bulls GSYO) halka arz ediliyor. Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 14-17 Şubat 2025 tarihlerinde, "Borsa Dışında Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilecek. Pay başına 12,18 TL sabit fiyatla gerçekleşecek halka arza BULGS koduyla katılım sağlanabilecek.

68 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 4 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 72 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek paylar dahil halka açıklık oranı ise %27,05 olarak belirlendi. Halka arz edilecek toplam 72 milyon 500 bin TL nominal değerli payların; %55'inin yurt içi bireysel yatırımcılara, %5'inin Bulls Grubu çalışanlarına, %40'ının ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor.

Halka arz büyüklüğünün 883 milyon 50 bin TL, halka arzdan elde edilecek net gelirin ise 801 milyon 659 bin 898 TL olacağı tahmin ediliyor. Elde edilecek gelirin %90'ı yeni girişim sermayesi imkanlarının finansmanında, %10'u ise işletme sermayesi için kullanılacak. Halka arz işlemi sonucunda BULLS GSYO'nun sermayesi 200 milyon TL'den 268 milyon TL'ye çıkarılmış olacak.

"Vizyoner girişimcileri profesyonel sermaye ile buluşturuyoruz"

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilikçi bir bakış açısına sahip, vizyoner girişimcilerin projelerine destek veren bir girişim sermayesi yatırın fonu olduklarını belirterek "Büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki şirketlere, finansal, yönetsel ve yapılandırma desteği sağlayarak bu girişimleri profesyonel sermaye ile bir araya getiriyoruz" dedi. Türkiye ekonomisine katkı sağlayan, insana dokunan ve sürdürülebilir girişimlere destek verdiklerini anlatan Akkaya, "Yönetim kadromuz, sermaye piyasaları, uluslararası piyasalar ve girişimcilik ekosisteminde tecrübeli profesyonellerden oluşuyor. Girişim şirketlerine kurumsallaşma, gelecek stratejilerin belirlenmesi gibi birçok alanda da destek oluyoruz. Bu sayede yenilikçi, vizyoner girişim şirketleri daha sağlıklı bir büyüme trendi yakalıyor. Böylece girişim şirketlerinin Türkiye ve dünyaya daha çok katma değer sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan belirli büyüklüğe ulaşmış, halka arz düşünen şirketleri kurumsallaşma yolunda desteklediklerini, Türkiye sermaye piyasalarının gücünü de arkasına alan global oyuncular haline getirmek için de profesyonel kadromuzla çalıştıklarını ifade eden Akkaya şunları söyledi:

"Önceliğimiz savunma sanayi olacak"

"Bulls GSYO'nun halka arzıyla sermaye piyasalarının gücünü de arkamıza alarak yatırım stratejimiz doğrultusunda yatırımlara devam edeceğiz. Bu hedef doğrultusunda halka arzdan elde edeceğimiz gelirin %90'ını yeni girişim sermayesi imkanlarının finansmanında kullanacağız. Yatırım stratejimizde sosyal sorumluluk misyonu içeren şirketlere öncelik vererek diğer GSYO'lardan ayrıştığımız için bu konuda savunma sanayi girişimlerine öncelik vereceğiz. Halka arz gelirinin %40'ı ile savunma sanayi sektörü şirketlerine yatırım yapmayı planlıyoruz. Gelirin %50'lik kısmıyla da diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacağız. Ayrıca hâlihazırda yatırımımız olan şirketlere sermaye artışı, borç verilmesi, finansman sağlanması ve devam eden yatırımların genişletilmesi gibi yeni yatırım kararları almayı hedefliyoruz. Finansal teknolojiler ile enerji sektörünün yanı sıra yatırım yaptığımız şirketlerin faaliyet alanlarına benzer veya bu alanların dışında, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin dolaylı ya da doğrudan satın alınması, bunlara iştirak edilmesi veya yeni şirketler kurulması da planlarımız arasında yer alıyor."

"Özkaynaklarımız, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla %48 oranında artışla 3 milyar 250 milyon lirayı aştı"

Akkaya, şirketin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları hakkında ise şu bilgileri aktardı:

"31 Aralık 2023 tarihinde 2 milyar TL olan toplam özkaynaklarımız, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla %48 oranında artışla 3 milyar 250 milyon lirayı aştı. Toplam aktiflerimiz de aynı dönemde %48 artış göstererek 3 milyar 271 milyon TL'yi buldu. Net dönem kârımız ise bu yılın ilk 9 ayı itibarıyla 1 milyar 54 milyon TL'yi geçti. Diğer yandan; 2022 yılında 2021 yılına göre 245 milyon TL ile %321,93 artış kaydeden ciromuz; 2023 yılında 2022 yılına göre %72,21 oranında artış göstermiştir. 2024 yılının ilk dokuz ayında ise 2023'ün aynı dönemine göre önemli bir sıçrama kaydederek %431 oranında artışla 2 milyar 299 milyon TL olarak gerçekleşti."

Bulls GSYO Hakkında

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, hedefleri doğrultusunda, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilikçi bir bakış açısına sahip, vizyoner girişimcilerin projelerine destek vermek amacında bir kuruluştur. Büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki şirketlere, finansal, yönetsel ve yapılandırma desteği sağlayarak, bu girişimleri profesyonel sermaye ile bir araya getirmek sureti ile Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak değerler haline gelmelerini sağlamak amacındadır. Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, sahip olduğu kurumsal bilgi ve tecrübe ile büyüme potansiyeli yüksek ve yenilikçi sektörlere yatırım yapmak üzere, fırsatları yakından takip etmektedir.

Sermaye ve kârlılıklarına katkı sağlamak, kurumsal yapısı ile paydaşlarına değer katmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'' kapsamında "Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." ünvanı ile kurulmuştur.

Bulls GSYO'nun yatırım yaptığı şirketler;

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

One Life Ventures Girişim

Sporttz Spor Yatırımları A.Ş.

Bin Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Repg Real Power Industry

Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.

Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.

RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Re-Pie Portföy Simit Sarayı GSYF

Tera Portföy Ludus Ventures GSYF

Pardus Portföy Teknoloji GSYF

Pardus Portföy Dördüncü GSYF

Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Tars GSYF

Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Milres GSYF

Finar İletişim Teknolojileri A.Ş.

GAMI Teknoloji A.Ş.

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