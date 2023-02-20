Burçin Bolgönül; “Deprem bölgesinde ve ülke genelinde gayrimenkul sektöründe fırsatçılığın önüne geçilmeli”

Burçin Bolgönül; "Son günlerde ülkemizde yaşanan depremler ve beraberinde meydana gelen kayıplarımızdan dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. Aveb Proje Danışmanlık ailesi olarak yaşadığımız kayıplardan dolayı çok üzgünüz. Bu zor günleri beraber atlatabileceğimiz biliyor ve yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz."

"Ülke olarak başımıza gelen depremler ve yaşadığımız bu süreç deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini bize acı bir şekilde tekrar hatırlattı. Yıkılan binalar ve kaybettiğimiz canlar bize tekrar depreme dayanıklı daireler yapmamız gerektiğini gösterdi. Depreme dayanıklı yapılar dairelerin yapılacağı konumların doğru belirlenmesi, doğru zeminde, doğru inşaat tekniğinin kullanılması, binaların doğru malzeme kullanılması ile yapılabilir. Bununla beraber yapılan binalarda son deprem yönetmeliğine uyularak ve gerekli denetimlerden geçerek üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Öncelikli olarak bir konutun depreme dayanıklı olma kriteri kat mülkiyet tapusuna sahip olan iskanlı bir yapı olmasıdır. Depreme dayanıklı konut alımları yapılmak istendiğinde kat mülkiyet tapusundan sonra en doğru yapılması gereken şey deprem öncesi yapılar için hasar tespit raporlarının incelenmesidir."

Bolgönül; "Bunun yanın da ülkemiz de başımıza gelen felakette ülke olarak birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Fakat takip ettiğimiz ve bizleri en çok üzen durum bu dönem de bile konutta fırsatçılık yapılmasıdır. Gerek deprem bölgesin de gerekse ülke genelinde yükselen kira bedelleri bu zor günler de haksız kazanç beklentisinin önüne geçilmeli. Benim evim depreme dayanıklı diyen daire sahipleri deprem bölgesine yakın yerlerde kiraları yaklaşık iki katına çıkardı. Bu durum insani değerlerimizi derinden yaralıyor ve bu zor günleri daha da zor günlere dönüştürüyor. Deprem öncesi dönemde kira artışlarını dengelemek adına yasalarımız kira kanunlarında yüzde yirmibeş kira artış oranı barajı koyarak kiracı mağduriyetleri önlenmeye çalışılmıştır. Eminiz ki bu konuda da gerekli yaptırımlar yapılacak ve fırsatçılığın önüne geçilecektir." Değerlendirmelerinde bulundu.



"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"