Bürokratik engel çıkaranın önünde duracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Viranşehir
'de yaptığı konuşmada "Yatırımcının önünü kesenlerle mücadeleye etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız" ifadelerini kullandı. Nebati Şanlıurfa'ya, yatırım bedeli 4.5 milyar lira olan şehir hastanesi inşa edildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bürokratik oligarşiye olan savaşında en önde giden akıncılar olarak bizi görebilirsiniz. Hiç kimse bu ülkede yatırım yapacak yatırımcıların önünü kesemez. Engel koyamaz. Dünyada emtia, petrol fiyatları yükseliyor. 2 yıl boyunca yansıtmamaya dikkat ettik. Bu ülke kimseden dilenmez, kimseye eyvallah etmez. Millet Türk Lirası
'na güvenmeye başladı. Türk Lirası ile iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı. Ve girişimcilerimiz iş yaparken enflasyonun üzerinde faizle değil, enflasyonun çok ama çok altında oranlarla iş yapmayı öğrendi. Millet Türk Lirası'nın gücünü anladı. Zor günler geçecek. Enflasyonun üstünden geldiğimiz gibi karamsarların da üstesinden gelmeyi bilir bu millet" dedi. Bakan Nebati, enflasyonla ilgili de "Zorluklar yaşıyoruz. Dünyada emtia, petrol fiyatları yükseliyor. Yansıtmamaya çalışıyoruz. Enflasyonun baskısı altındayız, halledeceğiz. Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz" değerlendirmesinde bulundu.