Bursa dış ticaret fazlası veriyor

Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden olan ve gayrisafi yurtiçi hasıla açısından beşinci büyük kent olan Bursa, ihracatın da lokomotifleri arasında yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin 2023'teki yüzde 5.1'lik büyümesine 0.17 puanla en fazla katkı sağlayan beşinci il olan Bursa, 2024'te 10 milyar dolara yakın dış ticaret fazlası verdi.

İHRACAT LİGİNDE ÜÇÜNCÜ

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ihracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 3'üncü sırada yer alan Bursa, 2024'te 261 milyar 925 milyon 235 bin dolar olan Türkiye'nin toplam dış satımında yüzde 6.37'lik payın sahibi oldu. 2023'te 16 milyar 170 milyon 296 bin dolar olan Bursa'nın ihracatı, 2024'te yüzde 3.3'lük artışla 16 milyar 705 milyon 875 bin dolara ulaştı.

9.3 MİLYAR $ TİCARET FAZLASI

İhracatçı Birlikleri kaydından muaf 1 milyar 481 milyon dolarlık ihracatın da eklenmesiyle birlikte şehrin 2024 ihracatı 18 milyar 187 milyon dolar oldu. Bursa'nın 2024 ithalatı 8 milyar 925 milyon dolar olarak gerçekleşirken, şehir 9.3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Geçen sene 197 ülke, özerk ve serbest bölgeye dış satım gerçekleştiren Bursalı sanayiciler kent tarihinin en yüksek ihracat rakamına imza attı. Bursa'dan en fazla ihracat, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye geçen yılki dış satım, 2023'teki seviyesini koruyarak 2 milyar 406 milyon 262 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İkinci sıradaki Fransa'ya dış satım yüzde 1.6 yükselişle 1 milyar 962 milyon 343 bin dolardan 1 milyar 994 milyon 57 bin dolara ulaştı. Listenin üçüncü sırasındaki İtalya'ya dış satım geçen yıl, 2023'e göre yüzde 9.4 yükselişle 1 milyar 175 milyon 464 bin dolardan 1 milyar 285 milyon 442 bin dolara çıktı.

OTOMOTİV İLK SIRADA

Dördüncü sırada yer alan İspanya'ya 2023'te 1 milyar 83 milyon 673 bin dolar olan dış satım, 2024'te yüzde 4.8 düşüşle 1 milyar 31 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bursa'dan en çok ihracat yapılan beşinci ülke olan Birleşik Krallık'a geçen yıl yapılan ihracat, 2023'e kıyasla yüzde 14.7 artışla 709 milyon dolardan 814 milyon dolara ulaştı. İlin ihracatında otomotiv sektörü başı çekti. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi firmaların üretim ve ihracat yaptığı Bursa'da otomotiv endüstrisi, 7 milyar 654 milyon dolar dış satımla ilin toplam ihracatının yüzde 45.82'sini karşıladı. Otomotivin ardından Bursa'dan en fazla yurt dışına ürün satılan ana kalem, 1 milyar 574 milyon 928 bin dolarla "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörü oldu. Üçüncü sırada yer alan "tekstil ve ham maddeleri" sektörünün ihracatı 1.2 milyar dolar oldu.



1.2 MİLYAR $'LIK MAKİNA BURSA'NIN

2024 ihracatına, "makine ve aksamları" sektörü 1 milyar 258 milyon 106 bin, "çelik" 1 milyar 12 milyon 951 bin, "kimyevi maddeler ve mamulleri" 861 milyon 848 bin, "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" 777 milyon 960 bin, "demir ve demir dışı metaller" ise 598 milyon 965 bin dolarlık katkıda bulundu. "Gemi, yat ve hizmetleri", "iklimlendirme sanayi", "mücevher", "deri ve deri mamulleri"nin aralarında olduğu diğer sektörlerde ise kentten yurt dışına toplam 1 milyar 682 milyon 495 bin dolarlık ürün gönderildi.



GÜNDE OTOMOBİL 1.189 ÜRETİMİ

OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'da geçen yıl, günlük 1.189 adet otomobil üretildi, bunların ortalama 720'si ihraç edildi. Türkiye'de 2024 yılında 904 bin 513'ü otomobil olmak üzere, traktör dahil 1 milyon 410 bin 934 araç üretildi. Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 332 bin 503 ile Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault tarafından gerçekleştirildi. Kocaeli'de faaliyet gösteren Hyundai Assan ise 2024'te 244 bin 976 otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı. Sakarya'da bulunan Toyota 225 bin 337 adet otomobil üretimiyle üçüncü, TOFAŞ da 101 bin 697 adet otomobil üretimiyle dördüncü sırada yer aldı. Bursa'da 2024'te üretilen otomobil sayısı 434 bin 200 olurken, Türkiye geneli otomobil üretiminin yüzde 48'i kentte gerçekleştirildi.



ÜRETİMİNİN % 60'I İHRACAT

OTOMOBİL üretiminde birinci olan OYAK Renault, ihracatta da 241 bin 398 adetle ilk sırada bulunuyor. Geçen yıl otomobil ihracatında Hyundai Assan 204 bin adetle ikinci, Toyota 187 bin 101 adetle üçüncü ve TOFAŞ ise 21 bin 616 adetle dördüncü sırada yer aldı. 2024'te Türkiye'nin otomobil dış satımına 263 bin 14 adetle ciddi katkı sağlayan Bursa'dan OYAK Renault ve TOFAŞ'ın yaptığı ihracat, Türkiye'nin toplam otomobil ihracatının yüzde 40.2'sini oluşturdu. Bursa'da 2024'te üretilen 434 bin 200 otomobilin yüzde 60.57'si yurt dışına gönderildi.