Bursa’da fındık hasadı başladı; 66 milyon TL gelir bekleniyor

"İNEGÖL'ÜN TOPRAKLARININ YÜZDE 70'LİK KISMI FINDIK ÜRETİMİNE ÇOK UYGUN"



Karadeniz Bölgesi'nde fındık üreticilerine yapılan desteklemenin ilçedeki çiftçiler için de uygulanmasını isteyen Çelik, şunları kaydetti:



"Tarım Bakanlığımız, havzalara göre destek modeli diye bir uygulama yapıyor. Bu sağlıklı bir şekilde işlemiyor. Bugün doğu Karadeniz'den batı Karadeniz'e kadar fındık üretimine destek veriliyor. Burada biz fındık üretiminde destek alamıyoruz. İnegöl'ün topraklarının yüzde 70'lik kısmı fındık üretimine çok uygun. Burada da TMO'nun alımları olsa, fındık üretimi hatırı sayılır şekilde artar. Bugün burada fındığın kilosu 43-44 TL'den alınıyor. Bugün aynı fındık Karadeniz'de desteklemelerle birlikte 54 TL'den alınıyor. Biz de bu desteklerden yararlanmak istiyoruz. Bu topraklarda çiftçimiz desteklendiği sürece üretim devam edecek."