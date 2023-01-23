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Giriş Tarihi: 23.1.2023 15:30

Bursa'da "İlk Evim Projesi"nin kura çekimlerine başlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Bursa'da inşa ettirilecek konutların hak sahipliği kuraları çekilmeye başlandı.

AA
Bursa’da İlk Evim Projesinin kura çekimlerine başlandı

Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi'nde yaptırılacak 3 bin 316 konut için hak sahiplerini belirleme kurası, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kura çekiminden önce yaptıkları konuşmada, sonuçların hak sahipleri için hayırlı olmasını diledi.

Noter huzurundaki kura çekimine 10 bin 978 başvurunun yapıldığı açıklandı.

Projeye başvuran 9 şehit yakını da kurasız hak sahibi oldu.

Toplamda 177 bin 479 başvurunun yapıldığı projenin kura çekimi, engelliler ve emekliler için devam ediyor.

Bursa'da inşa edilecek 8 bin 650 konut için hak sahibi belirleme kuraları 28 Ocak'a kadar sürecek.

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Bursa'da "İlk Evim Projesi"nin kura çekimlerine başlandı
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