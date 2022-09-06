Bursa'da üretilen eğitim uçağı "Troyt200" tanıtıldı

Daha önce yazılım şirketi üzerinden bu projeye başladığını aktaran Balcı, "Hedefimiz havacılık alanında bir ürün geliştirmekti. Eğitim uçakları, sivil amaçlı uçaklar Türkiye'de en son 1950 senelerinde üretildi ve durduruldu. Bu hayal Vecihi Hürkuş ile başladı, Nuri Demirağ ile devam etti ve bu hayal hiçbir zaman bitmedi. Biz de bu hedefle öncelikle ülkemizin, sonrasında dünyanın pilotaj eğitiminde ve genel havacılıkta önem taşıyan çok hafif uçak kategorisine girmekti." diye konuştu.

Balcı, uçağın yapımına başlarken piyasada daha fazla yer edinebilmesi için eş değerleriyle aynı değil, daha iyi olması için çabaladıklarını ifade etti.

Profesyonel bir ekiple yola çıktıklarını dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Bu projenin kesinlikle iptal olmaması gerekiyordu. Hata olmaması gerekiyordu o yüzden özellikle çok dikkat ettik ve bir avuç personel dediğimiz kişilerle, uzman bir personelle yola çıktık. Bu süreçte tabi geçtiğimiz dönemde çok fazla sıkıntılar yaşadık. Tedarik sıkıntıları bizim için büyük bir problemdi çünkü Türkiye'de üretilmeyen bir şey üretiyorsunuz ve bunun parçalarını bulmak hakikaten çok zordu. Ülkemiz genel olarak tedarikçi pozisyonunda bulunduğu için ana üretim parçalarını bulmak bizim için çok zordu. Bunun yanında iki yıl boyunca pandemi süreci bizi çok fazla yıprattı. Lojistik sektörünün ve tedavi zincirinin kırılmasıyla beraber parça teminlerinde çok büyük problemler yaşadık. Bunun yanında döviz kurlarının da çok fazla yükselmesinden dolayı bir anda maliyetlerimiz hedeflediğimizin üzerinde çok aşırı derecede yüksek maliyetlere yaklaştı ama bu bizim motivasyonumuzu bozmadı. Biz bu uçağı gökyüzünde görmeden durmayacaktık ve durmadık da."

Ekip arkadaşlarına teşekkür eden Balcı, "Bizim tek amacımız gökyüzünde tamamen kendi kanatlarımızla uçabilmek. Tek hedefimiz bu." dedi.

Ülkenin sivil havacılık alanında tamamen bağımsız olmasını istediklerini vurgulayan Balcı, "Şu an ülkemizde uçan uçakların tamamı yabancı, hiç yerli uçağımız yok. Ve son olarak diyoruz ki kendi kanatlarınız olmadan uçamazsınız. Bizim kendi kanatlarımıza sahip olma hayallerimiz hiç bitmeyecek ve biz yeni başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Balcı, çalışmalarına 2018 senesinde başladıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu arada sadece uçak yapmadık. Bunun haricinde bizim insansız kargo uçaklarımız da vardı. Gelecekte artık İHA'lar, SİHA'lar olduğu gibi sivil alanda da bütün kargo taşımacılığında, tarım amaçlı ilaçlamada bu insansız hava araçlarını çok fazla göreceksiniz. Bizim yaptığımız model 70-100 kilogram kaldırabilme kapasitesine sahip. Yedi metre kanat genişliği var ve 500 kilometre de uçuş mesafesi bulunuyor. Bunu biz nerelerde kullanacağız? Özellikle şehir içi ve dışı kargo taşımacılığında, tarımsal ilaçlamada, genel havadan gözetlemede, yangın takibinde ve ufak tefek müdahalelerde, acil bölgelere hızlı taşımacılık ve insanların giremediği bölgelere havadan indirme de yapabiliyor aynı zamanda uçağımız."

Balcı, 19 kişilik bir yolcu uçağı da tasarladıklarını, planlama ve bütçelendirmelerinin de yapıldığını, yaklaşık 4 sene içerisinde prototipinin çıkarılabileceğini belirterek ülkeye bunu kazandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Bursa milletvekili Hakan Çavuşoğlu, CHP Bursa milletvekili Nurhayat Alpaca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da katıldı.