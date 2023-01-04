Bursalı sanayiciler Türkiye’nin 2022 ihracatına 16,1 milyar dolarlık katkı verdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, ihracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 3'üncü sırada yer alan Bursa, 254 milyar 209 milyon 535 bin dolar olan Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 6,35 pay aldı.

2021'de 15 milyar 230 milyon 971 bin dolar olarak kaydedilen Bursa'nın ihracatı 2022'de yüzde 6,1 artışla 16 milyar 162 milyon 737 bin dolara ulaştı.

Bursa'dan geçen sene 195 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

İlin ihracatında otomotiv sektörü başı çekti. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisi, 6 milyar 696 milyon 947 bin dolarlık ihracatla ilin toplam ihracatının yüzde 41,43'ünü karşıladı.

Otomotivin ardından Bursa'dan en fazla ihracat, 1 milyar 683 milyon 46 bin dolarla "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörünce yapıldı.

Kentin ihracatında "çelik" sektörü üçüncü sırada yer aldı. Sektörün 2022 yılındaki dış satımı 1 milyar 274 milyon 501 bin dolar oldu.

Bursa'nın geçen yılki ihracatına, tekstil ve ham maddeleri sektörü 1 milyar 265 milyon 208 bin, makine ve aksamları sektörü 1 milyar 260 milyon 38 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 877 milyon 633 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 828 milyon 40 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü ise 719 milyon 526 bin dolarlık katkıda bulundu. Gemi, yat ve hizmetleri, iklimlendirme sanayi, mücevher, deri ve deri mamullerinin de aralarında olduğu diğer sektörler ise 1 milyar 553 milyon 3 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

ABD'YE BURSA'DAN İHRACAT YÜZDE 52,5 ARTTI

Bursa'dan en fazla ihracat, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya kaydedildi. Bu ülkeye geçen yıl dış satım 2 milyar 362 milyon 147 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İkinci sıradaki Fransa'ya 1 milyar 615 milyon 109 bin dolarlık ürün satıldı. Üçüncü sıradaki İtalya'ya dış satım geçen yıl, 2021'e göre yüzde 3,5 artışla 1 milyar 206 milyon 966 bin dolardan 1 milyar 248 milyon 824 bin dolara çıktı.

Dördüncü sırada yer alan ABD'ye 2021'de 784 milyon 890 bin dolar olan dış satım, 2022'de yüzde 52,5 artışla 1 milyar 197 milyon 90 bin dolara geldi.

İspanya da 2022'deki 1 milyar 147 milyon 186 bin dolar ihracatla ABD'yi takip etti.

"BURSA KİLOGRAM BAŞI ORTALAMA İHRACAT DEĞERİNİ 4,51 DOLARA KADAR YÜKSELTTİ"

İhracat rakamlarını değerlendiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın 2022 yılında gerçekleştirdiği 16 milyar doların üzerindeki ihracatla Türkiye'nin kalkınma hedeflerine liderlik etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda büyük bir özveriyle çalışan tüm firmaları kutlayan Burkay, şunları kaydetti:

"Bu başarı çıtasını hızla yukarı taşımamız gerekiyor. Bursa, son yıllarda başta AR-GE ve teknoloji odaklı yatırımlarla kilogram başı ortalama ihracat değerini 4,51 dolara kadar yükseltti. İhracat rakamlarımız son birkaç yıldan bu yana 16 milyar dolar seviyesinde. Bu nedenle başta KOBİ'lerimiz olmak üzere firmalarımızın kapasite artışlarına imkan sağlayan, deniz, demir ve kara yolu ulaşım ağlarıyla entegre, modern altyapısı, lojistik merkezleri ve ölçek ekonomisine uygun yatırım olanaklarıyla yeni sanayi alanlarına ihtiyacımız var. Bursa'nın merkezinde bulunduğu Güney Marmara Havzası'nda mekansal planlamanın gerçekleştirilmesiyle mevcut ihracat performansımızın çok daha yüksek bir seviyeye çıkacağına inanıyorum."