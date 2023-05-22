Bursa’nın kuzey vitrini yenileniyor

İLK ETAPTA TAM UZLAŞMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'ya yakışan bir vitrin oluşturmak, çarpık yapılaşmadan kaynaklı sorunları çözmek ve olası bir deprem felaketinden önce gereken önlemleri almak adına İstanbul Caddesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi. İstanbul Caddesi'nin, kente giriş konumunda, Bursa'ya gelenlerin ilk gözlemlediği, şehrin bir nevi vitrini olan bölgelerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Ancak aynı zamanda plansız ve düzensiz gelişimiyle birçok sorunu da barındıran, deprem açısından risklerin yüksek olduğu bir yapılaşmaya da sahip bir bölge. Burayı ayrıcalıklı kentsel dönüşümle kentin vitrini hâline getirmeyi planladığımız 240 bin metrekarelik projenin 120 bin metrekarelik ilk etabında hak sahipleriyle uzlaşma oranı yüzde 100'e ulaştı. Proje kapsamında inşaatın devam ettiği 1 no'lu adada 30 dükkân, 118 ofis ve 193 konuttan oluşan projede imalatlar hızla sürüyor. Bu projeden elde edeceğimiz 13 dükkân, 77 ofis ve 103 konutu İstanbul Caddesi 1. Etap dönüşüm alanı için rezerv konut ve dükkân olarak kullandık. Bu projede uzlaşma sağlanan hak sahiplerine 3 ay içerisinde konut, ofis veya dükkânların anahtarları teslim dilecek" dedi.