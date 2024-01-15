Bütçe açığı depreme rağmen OVP’nin altında

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için yapılan rekor harcamalara rağmen, bütçe açığını Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin altında tutmayı başardı. Deprem harcamaları hariç bakıldığında ise bütçe açığında Maastrich kriterlerinin de altında kalındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe uygulama sonuçlarına göre, 2023'te bütçe giderleri yüzde 123.8 artarak 6 trilyon 585 milyar lira, bütçe gelirleri ise yüzde 86.1 artarak 5 trilyon 210 milyar lira oldu.2023'te faiz hariç giderler yüzde 124.6 artarak 5 trilyon 910 milyar lira olarak gerçekleşirken, faiz giderleri yüzde 117 artarak 674.6 milyar lira oldu. Vergi gelirlerinin yüzde 91.2'lik artışla 4.5 trilyona ulaştığı 2023'te bütçe açığı 1 trilyon 375 milyar lira ile 1 trilyon 633 milyar lira olan OVP tahmininin altında kaldı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı yüzde 105.4 olarak kayıtlara geçti. 2023'te faiz dışı denge 700 milyar lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe açığının OVP beklentilerinin yaklaşık 258 milyar lira altında, 1 trilyon 375 milyar lira olarak gerçekleştiğine işaret ederek, "Bütçe açığının milli gelire oranı ise yüzde 6.4 olan OVP öngörülerinin 1 puan altında yüzde 5.4 seviyesinde gerçekleşti. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise bu oran yüzde 1.7 seviyesinde" diye konuştu.