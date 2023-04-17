Bütçe açığı şubata göre yüzde 72.3 azaldı

Asrınfelaketinin yaralarının sarılması için başta barınma sorunu ve sosyal destekler olmak üzere yardımlar devam ederken, EYT'lilere başlayan maaş ödemeleri, en düşük emekli maaşının 7.500 liraya çıkarılması gibi uygulamalara rağmen, bütçe performansında iyileşme sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan mart ayı bütçe gerçekleşmeleri raporuna göre, bütçe açığı beklentilerin altında kalırken, şubata göre de önemli oranda geriledi. 2022'nin Mart ayında 68 milyar 972 milyon lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 31.5 azalarak 47 milyar 223 milyon liraya indi. Bütçe açığı şubattaki 170.6 milyar liraya göre yüzde 72.3 azaldı. Faiz dışı açık ise, geçen yılın mart ayına göre yüzde 95 azalarak 42 milyar liradan 2.1 milyar liraya geriledi. Martta bütçe gelirleri yüzde 83.9 artarak 286.8 milyara çıkarken, vergi gelirleri yüzde 56'lık artışla 198.6 milyar lira olarak gerçekleşti.Bütçe giderleri yüzde 48.5 artarak 334 milyar lira oldu. Martta Kur Korumalı Mevduat için Hazine tarafından kaynak aktarılmadı. Yılın ilk çeyreğinde ise bütçe 250 milyar lira açık verirken, faiz dışı açık 149.4 milyar TL oldu. İlk 3 ayda bütçe gelirleri 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 31.9 artarak 794.7 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 82.7 artarak 1 trilyon 44 milyar lira oldu. Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde, geçen yılın ocak-mart dönemine göre yüzde 38.6 artarak 631 milyar 36 milyon liraya ulaştı.