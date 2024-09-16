Bütçe ağustosta 129.6 milyar açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 artarak 690 milyar 720 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 45.8 artışla 820 milyar 314 milyon liraya ulaştı. Ocak-ağustos döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75.2 yükselerek 5 trilyon 253 milyar 15 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 84.1 artarak 6 trilyon 226 milyar 569 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 129 milyar 594 milyon lira, ocak-ağustos döneminde de 973 milyar 554 milyon lira açık verdi. Faiz dışı denge, geçen yıl ağustosta 138 milyar 419 milyon lira fazla iken bu yılın aynı ayında 32 milyar 548 milyon lira açık gerçekleşti.Faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 artışla 97 milyar 46 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay, Ağustos 2023'e göre yüzde 6.2 artarak 576 milyar 709 milyon liraya çıktı. Faiz hariç bütçe giderleri, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83.2 artarak 5 trilyon 462 milyar 561 milyon liraya çıktı. İlk 8 ayda faiz giderleri yüzde 91 artarak 764 milyar 8 milyon lirayı buldu. Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 69.6 artarak 4 trilyon 401 milyar 815 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 59.4 olarak kayıtlara geçti.