Bütçe ilk çeyrekte fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.6 artarak 155 milyar 967 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 102.3 artışla 224 milyar 939 milyon lira olarak kaydedildi. Bütçe, martta 68 milyar 972 milyon lira açık verdi. Yılın ilk çeyreğinde ise bütçe giderleri yüzde 77.9 artarak 571.7 milyar liraya, bütçe gelirleri de yüzde 75.1 artarak 602.5 milyar liraya çıktı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 22.8 milyar lira olan bütçe fazlası, bu yılın aynı döneminde yüzde 35 artarak 30.8 milyar liraya yükseldi.