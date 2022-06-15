Bütçede rekor fazla: 144 milyar TL

Yediçeyrek art arda kesintisiz büyürken, mali disiplinden taviz vermeyip kamu maliyesindeki sağlam duruşunu kararlılıkla sürdüren Türkiye, mayıs ayında bütçe performansında çifte rekora imza attı. Gelirlerdeki artış ve harcamalardaki ihtiyatlı duruşun etkisiyle mayısta bütçe fazlası ile faiz dışı fazlada rekor kırılırken, çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmesi için planlanan ücret artışları için de önemli bir mali alan oluştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe gerçekleşmeleri raporuna göre mayısta bütçe giderleri yüzde 47.3 artarak 173 milyar 777 milyon lira olurken, bütçe gelirleri yüzde 203.9'luk yükselişle 317 milyar 753 milyon liraya ulaştı.Vergi gelirlerinin yüzde 214 artarak 289.7 milyar liraya çıktığı mayısta, faiz giderlerindeki artış yüzde 28'de kaldı. 2021'in mayıs ayında 13.4 milyar lira bütçe açığı verilirken, bu yılın aynı döneminde 143 milyar 977 milyon lira ile bütçe fazlası rekoru kırıldı. Faiz dışı fazla ise 280 kat artarak 575 milyon liradan 161 milyar 888 milyon liraya çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Mayısta kurumlar vergisi geliri yüzde 505 artarak 151.9 milyar liraya, özel tüketim vergisi geliri yüzde 133 artarak 30.6 milyara çıktı. Yılın ilk 5 ayında ise bütçe gelirleri yüzde 100 artarak 1 trilyon 84 milyar liraya çıkarken, vergi gelirleri yüzde 108 artarak 881.1 milyar liraya ulaştı. 2021'in ilk 5 ayında 7.5 milyar TL bütçe açığı verilirken, bu yılın aynı döneminde 124.6 milyar TL bütçe fazlasına ulaşıldı. Aynı dönemde faiz dışı fazla ise yüzde 233 artarak 246.5 milyara ulaştı.HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda, merkezi yönetim bütçesinin mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturduğunu belirtti. Bakan Nebati, "Gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH'ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir. 2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir" değerlendirmesinde bulundu.