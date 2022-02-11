Büyük çözülme 15.1 milyar $





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, 22 Aralık'ta 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının (DTH) büyüklüğü, 7 Şubat itibarıyla 15 milyar 149 milyon dolar azalarak 246 milyar 490 milyon dolarla 16 Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu süreçte bireysel döviz hesapları 4 milyar 819 milyon dolar azalarak 158 milyar 875 milyon dolara indi.