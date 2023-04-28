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Giriş Tarihi: 28.4.2023 16:02 Son Güncelleme: 28.4.2023 16:43

Büyükşehir günde 10 bin ton asfalt üretecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Asfalt Plenti Tesisinde incelemelerde bulundu. 70 bin metrekarelik alana kurulan tesiste, günlük olarak 7 bin ton asfalt üretimi yapılacağı öğrenildi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Büyükşehir günde 10 bin ton asfalt üretecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Yeni Asfalt Plenti Tesisinin 7 bin ton ve MESTON'un 3 bin ton asfalt üretimi ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin günlük 10 bin ton asfalt üreteceği bilgisini vererek, bu rakamın Malatya'ya yetecek kapasitede olduğunu söyledi.

"MALATYA'MIZA YETECEK KAPASİTEDE"

Yeni kurulan tesisin taş ocaklarına, mıcır ocaklarına, beton santrallerine ve asfalt ihtiyacını karşılayacağına dikkat çeken Başkan Gürkan, "Depremler dolayısıyla şehrimiz yıkılmış ve şehrimizin yeni planlamasını yapıyoruz. Şehrimizi yeniden inşa ederken, yeni şeylere de ihtiyaç var. Taş ocaklarına, mıcır ocaklarına, beton santrallerine, asfalt plentlerine ihtiyaç var. Bir taraftan bütüncül şehir planları yapıyoruz bir taraftan haksız rekabet olmaması için taş ocakları açıyoruz bir taraftan beton santralleri kuruyoruz bir taraftan da asfalt üretim tesisi kuruyoruz. İnşallah en kısa zamanda tesisimiz üretime başlar ve günde 7 bin ton asfalt üretimi yapacaktır. Alanımızda depolama alanı olacak ve araçlarımızın sevk ve idaresi de buradan yapılacaktır. Yani şehrin her bölgesine rahat ulaşma noktasında ve şehrimizin altyapısının yapılması noktasında asfalt üretim merkezimiz günlük 7 bin ton asfalt üretecek. Diğer plentimizle birlikte 10 bin tona yakın asfalt üretimi yapılacaktır. Bu rakam da Malatya'mıza yetecek kapasitede olacaktır" diye konuştu.

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Büyükşehir günde 10 bin ton asfalt üretecek
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