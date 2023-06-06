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Giriş Tarihi: 6.6.2023 12:33 Son Güncelleme: 6.6.2023 13:16

Büyükşehir’den buğday hasadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 350 dekarlık araziye ekimini yaptığı buğdayın hasadı kurban kesilerek yapıldı. Hasadı yapılan buğday, günde 300 bin ekmeğin yapıldığı halk ekmek fabrikasında kullanılacak.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Büyükşehir’den buğday hasadı

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Tarımın Başkenti Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından ekimi yapılan buğdayların hasadı yapıldı.
Güneşi, suyu, bereketli toprakları ile tarım alanında önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle kurulan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı himayelerinde bulunan tarıma elverişli arazilerde ekmeklik buğday üretimi sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakale Fidanlığında 350 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen ekmeklik buğdayların hasadı kurban kesilerek başladı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Sait Ardan, "Bir senenin sonunda buğdayımızı biçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bereketli etsin. Buğday ekilen alan Teknokent ile işlediğimiz bir alandır. Bu alan içerisinde AR-GE çalışmalarını da yapıyoruz. Halk Ekmek fabrikasına verilmek üzere buğday ekimimiz oldu. Buğday ekiminden sonra bu alanda iklime dayanıklı mısır çeşidinin denemesini yapacağız'' diye konuştu.

Şanlıurfa'da Halk Ekmek fabrikasında kullanılmak üzere Akçakale Fidanlığı yakınlarında bulunan 350 dekarlık araziye buğday ekimi yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi buradan elde edilecek ekmeklik buğdayı halk ekmek fabrikasında kullanacak.

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Büyükşehir’den buğday hasadı
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